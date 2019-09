Manfredonia, domani nuova edizione “Puliamo il mondo”

Di:

Il prossimo 29/09/2019 a Manfredonia Legambiente organizza la 27^ edizione di “Puliamo il Mondo”. Diverse le Associazioni coinvolte che prenderanno in custodia un luogo della città, attraverso iniziative di Clean up, di pulizia rifiuti.

Non si arresta perciò l’Onda Verde a Manfredonia. Diviene un modo per terminare una settimana di mobilitazione su tematiche ambientali. Solo lo scorso 27 Settembre Manfredonia è stata protagonista del #GlobalStrike aderendo al Terzo Sciopero Mondiale per il Clima, con affluenza notevole e con azioni concrete di pulizia della Villa Comunale e del Fossato del Castello.

Domenica 29/09/2019 invece l’appuntamento è alle ore 9 e proseguirà fino alle ore 12.

1. Associazione “Verdi Manfredonia”

– Ore 09:00 Incontro al Monumento del Pescatore sul Lungomare del Sole;

2. Associazione “Noi Manfredonia ODV”

– Ore 08:00 Intervento di pulizia e taglio erba in Viale Italia Comparto CA4 3. Associazione “AVS Sant’Orsola Manfredonia”

– Ore 09:00 Incontro al Parco Giochi “Don Peppe Diana” in Piazzale Brunelleschi Al termine della raccolta dei rifiuti alle ore 12:30 circa l’appuntamento è in Villa Comunale, al Monumento dei Caduti per una foto tutti e tutte insieme.

Restiamo a disposizione per altre Associazioni che desiderano aderire.

I cittadini e le cittadine, i ragazzi e le ragazze, sono invitati a partecipare scegliendo la zona che più preferiscono. (NOTA STAMPA)