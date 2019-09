San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato

Monte Sant’Angelo. Lunedì 30 settembre la Questura di Bari celebra San Michele Arcangelo, Santo patrono della Polizia di Stato. A Bari il Santo verrà ricordato con una solenne celebrazione religiosa che si terrà alle ore 10.30 nella Chiesa Santa Maria del Fonte di Carbonara di Bari. La Santa Messa, officiata dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto, Mons. Domenico Ciavarella, sarà concelebrata dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato, Don Mimmo Memoli, e dal Parroco della Chiesa di Santa Maria del Fonte, Don Mimmo Chiarantoni; presenti il Questore della Provincia di Bari, Dirigente Generale dott. Giuseppe Bisogno, e le massime Autorità locali civili e militari.

Sarà questa un’occasione per condividere un momento di festa per la Polizia di Stato ed un’opportunità per ricordare – insieme ai cittadini- lo speciale ruolo che la Polizia riveste sul territorio. L’impegno quotidiano, infatti, è quello di contribuire a rendere concreto il concetto di “sicurezza partecipata” per diffondere e rafforzare il valore universale della legalità, della solidarietà e della vicinanza verso i più deboli e bisognosi. Alla celebrazione saranno presenti anche alcuni rappresentanti di un’Associazione della Parrocchia Santa Maria del Fonte con cui la Questura di Bari ha programmato un ciclo di incontri tesi a prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, oltre che ad altre forme di illegalità ed al gioco d’azzardo.