Sondaggio dal Corriere.it “Scende la Lega, calo M5s”

Roma. Giudizi positivi in aumento per il Governo Conte bis (39%), mentre i negativi scendono di quattro punti e si fermano al 48%; un quarto dei pentastellati e quasi il 30% degli elettori Pd (depurati oggi dagli elettori passati a Italia viva di Renzi), danno valutazioni critiche; 4,8% per “Italia Viva”M; il M5S passa dal 24% della rilevazione precedente all’attuale 20,8%.

Infine la Lega: circa 5% in meno rispetto a fine luglio scorso, quando era al Governo: dal 36 al 31%.

E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato dal Corriere.it.