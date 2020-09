A Manfredonia c’è “La festa dei lettori”, evento tra Pandemia e Arte

L’anno 2020 verrà ricordato per molti anni a venire come l’anno della pandemia. Quest anno ne abbiamo viste delle belle : siamo stati innondati da numeri in costante fluttuazione; da un flusso inarrestabile di dati scientifici che venivano confermati, riveduti, smentiti e talvolta riconfermati; da storie di generosità e solidarietà e da storie di egoismo e grettezza inaudite; da psicosi, paure, timori e teorie del complotto.

In questa situazione di apparente caos, forse una delle aree di ricerca che più ha saputo volgere un occhio riflessivo alla pandemia è la pratica artistica. Esiste infatti un numero crescente di artisti che da anni (o più recentemente in risposta alla diffusione di SARS CoV-2) lavora all’intersezione tra arte e scienza, la cui pratica non solo ci può aiutare a comprendere meglio le complessità del virus stesso, ma ci può anche portare a meglio riflettere sul modo in cui il virus ci ha interessato psicologicamente, fisicamente e epistemologicamente.Roberta Buiani, Direttore artistico dell’ArtSci Salon al Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Toronto.

Si svolgerà in due giornate la sedicesima edizione della Festa del Lettore, annuale evento organizzato e proposto dalla associazione nazionale nata in Puglia Presidi del Libro. In quest’anno cosi particolare intitolato L’invenzione del presente per la prima volta anche Manfredonia e’ stata coinvolta nel fitto programma che ogni anno i Presidi del Libro organizzano. Il merito di questa inclusione va alla associazione di promozione sociale Stigmamente, Arte Media e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità che e’ inclusa come gruppo di lettura nei Presidi dal 2019. Per essere in linea con lo spirito della Festa del Libro, incentrata sulla presentazione di opere letterarie note e meno note principalmente di autorialita’ locale, e con il periodo storico ad alto tasso di resilienza si sono volute proporre due giornate considerabili complementari nelle giornate di lunedì 28 settembre e sabato 3 ottobre.