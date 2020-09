COVID, 90 positivi in Puglia. 52 nel Barese, 9 nel Foggiano più 2 decessi

Foggia, 28 settembre 2020. ono stati registrati 1.456 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 90 casi positivi: 52 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 provincia non nota. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 400.565 test. 4.600 sono i pazienti guariti. 2.419 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.611, così suddivisi: 2.978 nella Provincia di Bari; 658 nella Provincia di Bat; 771 nella Provincia di Brindisi; 1817 nella Provincia di Foggia; 794 nella Provincia di Lecce; 532 nella Provincia di Taranto; 59 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dichiarazione del Dg Asl Fg, Vito Piazzolla “In data odierna è stata registrata la positività di un operatore sanitario del Poliambulatorio di Foggia.

L’operatore, in buone condizioni di salute, è in isolamento fiduciario domiciliare. La situazione è sotto controllo.

Il Servizio di Igiene aziendale ha già ricostruito le catene di contagio e disposto undici tamponi. I contatti stretti sono in isolamento domiciliare. Per tutti è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva volontaria”.

Dichiarazione del DG della Asl Bat, Alessandro delle Donne: “I casi registrati oggi nella provincia Bat sono 22 perché riconducibili in buona parte – 16 su 22 – a una gita in pullman, per i quali è scattata l’indagine epidemiologica. Gli altri 4 casi sono contatti stretti di casi positivi riscontrati nei giorni scorsi. Sono tutti asintomatici”.