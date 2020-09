Foggia, 28 settembre 2020. “In data odierna è stata registrata la positività di un operatore sanitario del Poliambulatorio di Foggia. L’operatore, in buone condizioni di salute, è in isolamento fiduciario domiciliare. La situazione è sotto controllo”. Lo dichiara in una nota il Dg Asl Fg, Vito Piazzolla

“Il Servizio di Igiene aziendale ha già ricostruito le catene di contagio e disposto undici tamponi. I contatti stretti sono in isolamento domiciliare. Per tutti è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva volontaria”.