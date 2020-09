Foggia, 28 settembre 2020. Chiusura temporanea degli ambulatori medici, messa in quarantena per una decina di unità, disposizione di tamponi per eventuali positività. E’ quanto ha stabilito l’Asl Foggia in seguito alla positività al nuovo coronavirus di un infermiere in servizio presso gli ambulatori dell’azienda sanitaria locale, con locali siti in Piazza Libertà. A darne notizia in anteprima è stata la redazione di TeleFoggia, con conferma dei fatti da parte della stessa Asl.

“L’operatore sanitario – riporta Telefoggia – sarebbe a casa già da giorni e solo oggi avrebbe avuto il risultato del tampone”. “Dal dipartimento di prevenzione infatti sono stati disposti immediatamente i tamponi che in queste ore saranno eseguiti agli operatori sanitari interessati. Nel frattempo le visite mediche pare siano state bloccate”.