La vera ecologia comincia dalla nostra stanza

Il 30 settembre di ogni anno si celebra la “Giornata per la custodia del creato”. Nel 2015 Papa Francesco pubblicava la sua enciclica sull’ecologia integrale dal titolo Laudato sii. Quel documento è ancora molto attuale per la visione rivoluzionaria che in esso era contenuta e per riflettere sui grandi temi ambientali e sociali.

La prima idea rivoluzionaria di questa enciclica, che nel passato è stata sottolineata in chiave religiosa da Francesco d’Assisi e in filosofia da Giordano Bruno, è quella secondo la quale nell’universo e nella natura tutto è connesso, “Tutto è collegato” (Laudato sii, n. 91). Di conseguenza, noi e le altre creature siamo “in comunione” (Laudato sii, n. 89), e questo perché “siamo in relazione”, non solo con noi stessi, ma anche con gli altri, con la natura e il mondo, e, infine, per chi ha la fede, anche con Dio. Ecco perché, quando si parla di ecologia, non si deve fare riferimento solo a quella “ecologica”, ma anche a quella “umana” e “sociale”, una sorta di ecologia dei rapporti umani e della qualità della vita, che forma quella che l’enciclica chiama “ecologia integrale”.

Infatti, Francesco sostiene che “L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale” (Laudato sii, n. 48). Perciò ogni degradazione ecologica è anche, e allo stesso tempo, una degradazione antropologica. Il pontefice parla addirittura anche di “ecologia della vita quotidiana”. Dice, infatti, che “Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si produca un miglioramento integrale nella qualità della vita umana, e questo implica analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone. Gli ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di agire. Al tempo stesso, nella nostra stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro e nel nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente per esprimere la nostra identità. Ci sforziamo di adattarci all’ambiente, e quando esso è disordinato, caotico o saturo di inquinamento visivo e acustico, l’eccesso di stimoli mette alla prova i nostri tentativi di sviluppare un’identità integrata e felice.” (Laudato sii, n.147). Ecco allora il cambio di rotta: l’ecologia comincia dalla mia stanza.

Il Papa arriva a delineare, con tratti a volte anche commoventi, i caratteri necessari per realizzare una sorta di “ecologia urbana”, che riguarda il modo con il quale costruiamo le nostre città. A tal proposito scrive che “E’ necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di riferimento urbani che accrescono il nostro senso di appartenenza, la nostra sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa” all’interno della città che ci contiene e ci unisce” (Laudato sii, n. 151). E, infine, si spinge a parlare anche di una “ecologia delle istituzioni”, affermando che “Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita umana: Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali. In tal senso, l’ecologia sociale è necessariamente istituzionale e raggiunge progressivamente le diverse dimensioni che vanno dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, passando per la comunità locale e la Nazione. All’interno di ciascun livello sociale e tra di essi, si sviluppano le istituzioni che regolano le relazioni umane” (Laudato sii, n. 142).

Una seconda idea portante è la critica che egli rivolge all’antropocentrismo moderno, secondo il quale tutte le creature hanno valore solo perché sono state create in vista dell’uomo. Questo tipo di antropocentrismo viene dal Papa definito “dispotico” (Laudato sii, n. 68), ed erroneamente viene attribuito alla Bibbia, la quale invece, al contrario, già dalla prime pagine della Genesi e di tutto l’A. T., presenta un’altra impostazione secondo la quale l’uomo non è “padrone” del creato, ma soltanto “custode”. Infatti la logica che regola il rapporto uomo-ambiente non è quella dello sfruttamento indiscriminato proprio di un potere che ne abusa e che distrugge, ma quella della responsabilità e del servizio che ha come obiettivo il portare a compimento la vocazione dell’intero creato. L’uomo non deve servirsi delle creature, ma è al loro servizio in un’armonia che riconosce ad ognuna di essa il valore e il peso del proprio puro esserci.

Scrive il Papa che “Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future” (Laudato sii, n. 67). Pertanto, l’ecologia integrale esige che la generazione di oggi abbia uno sguardo responsabile nei confronti delle generazioni future, alle quali non possiamo lasciare un pianeta inquinato, sporco e la cui tenuta è fortemente compromessa se non addirittura a rischio.

Una terza idea rivoluzionaria riguarda la rivisitazione del rapporto tra pubblico e privato. Infatti, il Papa, riprendendo alcune tesi fondamentali delle encicliche sociali di Giovanni Paolo II, afferma che “L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti” (Laudato sii, n. 95). Parlando del clima aveva detto che esso è “un bene collettivo di tutti e per tutti” (Laudato sii, n. 23). Ciò vale anche per l’acqua e per altri beni naturali.

Questo significa che non possono essere utilizzati solo da chi ha il potere di accaparrarli con logiche di mercato e con la strategia della paura. Il Papa parla a riguardo di “inequità planetaria” , tanto che “L’impatto degli squilibri attuali si manifesta anche nella morte prematura di molti poveri, nei conflitti generati dalla mancanza di risorse e in tanti altri problemi che non trovano spazio sufficiente nelle agende del mondo” (Laudato sii, n. 48).

Come fare per cambiare rotta? Le risposte che il testo del Papa offre sono molteplici e articolate, complesse e ben mirate. Chiamano in causa il ruolo della politica internazionale, alcuni modelli economici che si ispirano alla ricerca del solo profitto, il ruolo che l’avidità svolge nella ricerca delle materie prime da parte di alcune multinazionali con il concorso di governi corrotti. Ma si fa riferimento anche ad una idea sbagliata di sviluppo che non rispetta il principio della sostenibilità e della sobrietà, della destinazione universale dei beni e della equità globale. Infine, chiama in causa anche lo stile di vita di noi consumatori.

E’ proprio in riferimento a questo ultimo aspetto che il Papa in modo sferzante dice che “Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. «Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico. Per questo oggi«il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi” (Laudato sii, n. 206).

Per tale ragione, infine, il pontefice, citando i vescovi del Brasile, fa appello alla necessità di cominciare a parlare non solo di virtù etiche, ma anche di “virtù ecologiche” (Laudato sii, n. 88). Ma le virtù non sono abiti esteriori, quanto piuttosto abiti interiori. Ecco perché, secondo Papa Francesco, per realizzare una conversione ecologica è necessario mettere in atto una profonda conversione interiore: “Se i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, è perché i deserti interiori sono diventati così ampi. La crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore” (Laudato sii, n. 217). E, allora, è proprio vero quello che ho scritto tempo fa in un mio libro, e cioè che l’ecologia comincia dalla mia stanza, perché il mondo là fuori comincia dal mio mondo interiore.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 28 settembre 2020