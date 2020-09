La vittoria di Emiliano e l’estate conclusa: il verdetto del sindaco di Vieste Nobiletti

Vieste, 28 settembre 2020. Piena soddisfazione da parte del sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti per la rielezione di Emiliano a governatore della Puglia e dell’assessore Raffaele Piemontese. Nobiletti tiene a precisare che “La nostra non è stata una scelta politica – ha dichiarato nell’intervista – ma una scelta legata ai risultati portati da Piemontese sul Gargano. È un voto di riconoscenza da parte nostra e di tutta la città, nei confronti delle persone che si spendono per il proprio territorio”. Un impegno da parte di Raffaele ed Emiliano che il sindaco Nobiletti spera potrà continuare, non fermandosi a quel che è stato fatto, ma migliorando e lavorando ancor di più, “rilanciando ancor di più l’azione regionale sul Gargano” ha aggiunto.

È anche momento di tirare le somme su questa stagione ormai conclusa, specie per il sindaco di una cittadina come Vieste che ogni anno si conferma ai primi posti in Puglia come numero di presenze. “Nonostante il covid, l’estate è stata molto positiva” ha commentato il sindaco. Trascorso il mese di giugno caratterizzato da un clima diffuso d’incertezza tra i vari gestori turistici, a luglio la situazione è nettamente migliorata con un numero di presenze equivalente all’anno precedente. Per il mese di agosto, secondo quanto dichiarato dal sindaco, il numero delle presenze con molta probabilità ha superato addirittura quelle dell’anno passato. Oltre a questo, c’è da aggiungere anche il bel tempo settembrino, che ha prolungato le giornate per andare a mare.

Ma per Nobiletti non dev’essere soltanto l’estate una stagione propizia per il turismo garganico. Il completamento della superstrada, con un progetto finanziato di 20 milioni di euro, e l’allungamento della pista dell’Aeroporto Gino Lisa recentemente ultimato, sono dei risultati che possono mirare alla destagionalizzazione del territorio. “Per noi rappresenta un’infrastruttura fondamentale – ha detto Nobiletti – perché potrà consentire ai turisti di poter venire sul Gargano anche in bassa stagione, prolungando l’attività lavorativa degli operatori turistici – e ha aggiunto – Adesso bisogna mettere le risorse per far sì che ci siano i voli che possano interessare al comparto turistico”. E sempre sull’aeroporto Nobiletti ha ricordato la realizzazione dell’hub della protezione civile, pronta a divenire una delle basi d’intervento più importanti per tutto il centro sud. “Questo è un importante risultato raggiunto da Emiliano e Piemontese – ha riferito Nobiletti – perché il nostro territorio ha avuto diversi incendi, come quelli del 2007 e 2017. Avere un aeroporto, dove ci sono tutti i canadair, per il centro sud d’Italia diventa fondamentale e tempestivo negli interventi, salvando non soltanto ettari di vegetazione, ma anche vite umane”.

Il sindaco ha parlato anche di sanità locale, migliorata e arricchita da una seconda postazione di elisoccorso a Vieste: “È stata una conquista fondamentale – ha detto – ma bisognerà migliorare l’ambito specialistico, perché i cittadini devono evitare di percorrere centinaia di chilometri per fare una visita quando magari potrebbe essere possibile farla nei nostri presidi territoriali”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Immagine e montaggio a cura di Vittorio Agricola