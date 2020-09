Manfredonia calcio a 5, il ritorno di Mattia Raguso

Manfredonia, 28 settembre 2020. Un’altro lieto ritorno nella grande famiglia della società Manfredonia Calcio a 5, è senza ombra di dubbio quella di Mattia Raguso, classe 1995, dopo la breve parentesi della passata stagione nel Tombesi Ortona, squadra anch’essa militante nella Serie A2 Girone B con uno score di 9 reti siglate.

Un calciatore dalle straordinarie qualità tecniche, uno dei protagonisti principali della esaltante stagione vissuta due stagioni fa, culminata, infatti, con la vittoria dei play off e la prima storica promozione in A2. Consapevole degli ingenti investimenti effettuati dalla società e dall’importanza e qualità dei nuovi arrivati, Raguso così si è espresso: “Sono davvero contento di tornare in una piazza importante, dopo la parentesi di Tombesi, in cui mi sono trovato molto bene. Ringrazio la società per la fiducia e sono contento di tornare a lavorare con Mister Monsignori, tecnico molto preparato. Il progetto della società è ambizioso e vorrei veramente provare a lottare su tutti i fronti , abbiamo davvero un’ottima rosa e possiamo toglierci enormi soddisfazioni.

Antonio Castriotta