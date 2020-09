Nuovi rovesci in arrivo in Puglia, migliora da mercoledì

Bari, 28 settembre 2020. Meteo Puglia: lunedì nuovi acquazzoni si ripropongono sulle nostre regioni meridionali per via della presenza ciclonica che lentamente abbandona l’Italia. Ancora possibilità per acquazzoni sparsi e qualche temporale, in particolare nella seconda parte del giorno quando arriverà il nuovo impulso. Temperature stabili, venti da OSO anche tesi, mari molto mossi o anche agitati.

Martedì 29 Settembre

Pressione in aumento, qualche locale fenomeno

MARTEDI’: la pressione in aumento favorisce un allontanamento della depressione, di conseguenza le condizioni meteo migliorano. Ampi spazi soleggiati e tempo perlopiù asciutto fatta eccezione per qualche fenomeno che potrà aversi durante le ore pomeridiane sui settori interni. Temperature in lieve aumento, venti da NO, moderati con residui rinforzi. Mari fino a molto mossi.

Mercoledì 30 Settembre

Piu’ stabile e soleggiato

MERCOLEDI’: pressioni medio-alte interessano ora le regioni del Sud Est garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo per qualche banco nuvoloso di passaggio ma senza effetti. Temperature in aumento, venti deboli intorno ONO, mari poco mossi. (3bmeteo)