Pugno duro Landella “Mascherina obbligatoria fuori tutte le scuole”

Foggia, 28 settembre 2020. Con recente ordinanza, il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha ordinato che “è fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina in prossimità degli asili nido, scuole dell’infanzia ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro duecento metri da ciascun accesso, ed all’interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni“.

L’obbligo entra in vigore da martedì 29 settembre 2020 fino a nuova disposizione.