San Giovanni Rotondo, Crisetti ordina “Mascherine anche all’aperto”

San Giovanni Rotondo, 28 settembre 2020. Dalla scorsa settimana, i bollettini della Prefettura di Foggia evidenziano un notevole incremento di casi di cittadini positivi al Covid-19. Così il sindaco Michele Crisetti ha deciso di implementare le misure di sicurezza e prevenzione su tutto il territorio di San Giovanni Rotondo,

firmando questo pomeriggio un’ordinanza che dispone l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto durante tutto l’arco della giornata.

Nel testo dell’ordinanza si legge:

“A far data dal 29 settembre 2020 e sino al 31 ottobre 2020:

è fatto obbligo su tutto il territorio comunale e per l’intero arco delle 24 ore della giornata, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

è fatto obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, così come previsto dall’art. 1 co. 1 del DPCM del 07/08/2020”.

«Stiamo affrontando la situazione con buon senso e responsabilità, mettendo in atto tutte le misure necessarie a contenere la diffusione del virus, ma è importante che ciascuno di noi le attui agendo nel pieno rispetto della propria salute e di quella altrui. In questa partita non sono in campo da solo, ma con ciascuno di voi al mio fianco. Il nostro è un lavoro di squadra», ha dichiarato sui social il primo cittadino.

Testo completo dell’ordinanza:

https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/sgrotondo/po/mostra_news.php?id=107&area=H