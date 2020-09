San Severo, tenta di strangolare la moglie. Disposto divieto avvicinamento

San Severo, 28 settembre 2020. Il 26 settembre 2020, i Carabinieri di S.Severo hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.R. di anni 49, poiché resosi responsabile di maltrattamenti in famigli e lesioni in danno della moglie; gli episodi erano inziati dall’agosto esono culminati il 26 settembre quando l’arrestato ha tentato di strangolare la moglie, minacciandola di morte; alla scena assistevano dalla finestra dell’abitazione i Carabinieri intervenuti sul posto, che arrestavano il prevenuto.

Stamattina l’arrestato, difeso dall’avv. Maurizio Falcone, è comparso innanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Foggia dott. Armando Dello Iacovo, che, accogliendo le richieste difensive, ha rimesso in libertà l’arrestato, applicando la sola misura dell’allontanamento dall’abitazione familiare, del divieto di avvicinamento alla vittima ed al divieto di comunicare con la stessa.