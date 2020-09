Foggia, 28 settembre 2020. “In riferimento alla notizia di cronaca in oggetto meglio generalizzata, con la presente si sottolinea che il sottoscritto procuratore è l’avvocato Maria Morelli, difensore di fiducia come da nomina agli atti di A.D., secondo soggetto indagato e coinvolto nella vicenda de quo. Tale soggetto, come si legge, è affetto da gravi disturbi e deficienze a livello psichico, come da documentazione medica. Attualmente è ancora tutto da provare, ma non è assolutamente da escludere, anzi è da considerare, che probabilmente la vittima in questa vicenda possa essere proprio il mio assistito, il quale, è stato facilmente aggirato, stante la grave situazione di salute che lo stesso patisce“.

E’ quanto chiarisce in una nota inviata a StatoQuotidiano l’avvocato Maria Morelli del foro di Foggia, in merito alla vicenda “Scandalo a luci rosse alla Caritas diocesana di Foggia:si va verso il processo”.