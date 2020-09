Si allarga lo staff della Sveva. Pasquale Aulisa è il nuovo team manager

La Sveva Pallacanestro Lucera è lieta di comunicare che Pasquale Aulisa sarà il Team Manager della squadra lucerina nella stagione 2020/2021.

Il Team Manager manfredoniano arriva alla Sveva dopo otto anni in forza allo staff della Angel Manfredonia dove può vantare di aver raggiunto risultati importanti, tra i quali, la vittoria del campionato di serie C Silver, due anni fa, con l’approdo storico in C Gold della squadra sipontina. “Senza dubbio con l’ingresso nello staff dell’avvocato Aulisa il nostro percorso di crescita continua a concretizzarsi. Siamo davvero felici di poter contare sul suo aiuto e sulla esperienza in questa nuova grande avventura che ci apprestiamo ad affrontare per la prima volta nella storia della nostra giovane società. Benvenuto e buon lavoro Pasquale”

La Dirigenza – Ufficio Stampa SSD Sveva Pallacanestro Lucera