“Strage San Marco”, legale Caterino “In 18-19 minuti impossibile fare quello di cui è accusato”

Foggia, 28 settembre 2020. “Strage di San Marco“: nuova udienza il 30 novembre prossimo, al Tribunale di Foggia, per la requisitoria del P.m. Luciana Silvestris, come anticipato in un servizio di Telenorba, a cura di Pietro Loffredo.

Nuova udienza dunque a carico di Giovanni Caterino, 39 anni, di Manfredonia, presunto basista della strage avvenuta nei pressi della vecchia stazione di San Marco in Lamis, il 9 agosto 2017. Quattro i deceduti: il boss Mario Luciano Romito, suo cognato Matteo De Palma e gli agricoltori Luigi e Aurelio Luciani, “uccisi in quanto testimoni oculari o, forse, perché scambiati per due affiliati ai Romito, che avevano la stessa auto dei Luciani“.

“Quella mattina il telefonino di Caterino non era spento, come scoperto in seguito”, ha precisato a Telenorba l’avvocato Giulio Treggiari, legale del 39enne manfredoniano. “In un’ora molto prossima all’agguato vi è una traccia di un sms in entrata nel telefono di Caterino, e lo stesso cellulare viene localizzato nel centro di Manfredonia. Si potrebbe dire che non aveva il cellulare con sé, ma la prima telefonata utile di quello stesso giorno è alle ore 10.19, sempre con localizzazione nel centro di Manfredonia. Quindi – spiega l’avvocato Treggiari – in 18 – 19 minuti, Caterino avrebbe dovuto tornare indietro dal bivio della vecchia stazione di San Marco in Lamis, tornare nel centro di Manfredonia, andare a prendere il telefono, e fare una telefonata”.

