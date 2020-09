Vacca – Landella “Attivo trasporto scolastico per minori Arpinova”

Foggia, 28 settembre 2020. Il Sindaco Franco Landella e l’Assessore ai Servizi Sociali Raffaella Vacca comunicano che, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico, è stato avviato il trasporto scolastico e di mediazione culturale per i minori residenti presso il Campo Nomadi sito in Località Borgo Arpinova. Il soggetto affidatario del trasporto, individuato a seguito dell’espletamento della procedura di gara, è la Cooperativa Giulia ed i mezzi sono messi a disposizione dall’Azienda di trasporto pubblico ATAF di Foggia.

Il servizio sarà garantito dal personale della Coop Giulia composto da n. 1 coordinatore professionale in possesso del titolo di laurea, con esperienza nel settore dell’immigrazione e da n. 4 operatori, sempre con esperienza nel settore dell’immigrazione, di cui 1 operatore in possesso del titolo di mediatore culturale ed i restanti 3 con funzioni di accompagnatori.

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il servizio avverrà nel rispetto delle disposizioni indicate nel DPCM 26 aprile 2020. Il Sindaco Franco Landella dichiara: “L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di garantire a tutti i bambini e le bambine di assolvere all’obbligo scolastico e favorire l’integrazione dei piccoli nella comunità locale”. L’Assessore Raffaella Vacca dichiara: “Siamo molto soddisfatti di aver avviato nei tempi previsti il servizio bus per gli studenti del Campo Nomadi di Borgo Arpinova, servizio partito in concomitanza con l’apertura delle scuole, questa operazione è frutto della programmazione e del lavoro svolto nei mesi precedenti dallo staff dell’Assessorato”. Continua incessante il lavoro dell’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Foggia, al fine di garantire i servizi necessari ai cittadini foggiani ed il giusto sostegno alle fasce più deboli della nostra comunità.