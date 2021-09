Caso lascia la segreteria generale del Comune di Foggia, era arrivato solo 2 anni fa

Gianluigi Caso, nominato segretario generale, è arrivato al Comune di Foggia nel 2019, reduce dall’esperienza con il sindaco pentastellato di Canosa che lo confermò dopo l’elezione del 2017. Considerando che è in procinto di lasciare Palazzo di città per “risoluzione consensuale” fra lui e i commissari, come si dice in gergo tecnico, qualcuno porta il precedente dell’amministrazione grillina a riprova della sua trasversalità e autonomia dalla politica.

È il segretario generale meno conosciuto personalmente dagli ex consiglieri comunali in quanto, arrivato verso la fine del 2019, ha attraversato tutto il periodo del Covid con le sedute online fino all’ultima, in cui era da solo con il presidente del consiglio a tenere in piedi un’assise sul punto di essere sciolta. Nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, la sostituzione del dirigente di nomina diretta del sindaco, quello a lui più vicino, sarebbe una prassi.

Lo confermano le nuove nomine di segretari generali disposte dai commissari a Manfredonia e Cerignola, per esempio, dopo lo scioglimento nel 2019. L’avvicendamento alla segreteria generale è avvenuto a gennaio rispetto a ottobre per Manfredonia, e a febbraio rispetto a novembre per Cerignola. La commissione commissariale di Foggia è stata ancora più celere, a due mesi dal provvedimento del ministro dell’Interno.

La nomina del segretario generale è indicata dal sindaco, nel caso di Foggia da Franco Landella, sebbene i circuiti della designazione di Caso, secondo i ben informati, siano passati anche attraverso una sorta di “passaparola” fra la tecnostruttura dei vari comuni di permanenza. Essendo foggiano, per Gianluigi Caso la città capoluogo era stata un punto di arrivo dopo varie tappe a Rocchetta S. Antonio, suo primo incarico, a Troia, a Candela, ad Ascoli Satriano. La sua nuova destinazione, al momento, non è dato saperla.

Gli ex consiglieri comunali di maggioranza sono molto parchi di commenti, anzi, preferiscono non rilasciare alcuna dichiarazione sia che avessero con lui un produttivo dialogo, meramente tecnico, ogni volta che è stato invitato e si è presentato in commissione, sia che si sentissero “distanti” dalla sua stanza di tecnico.

Da ex consigliere di opposizione è netto Pippo Cavaliere che, alla conferma della notizia dell’avvicendamento alla segreteria generale, dichiara: “Perdiamo una risorsa preziosa per il Comune di Foggia, una persona che, nel corso dei due anni di consiliatura, ha dimostrato grande competenza e serietà. E soprattutto piena autonomia nelle decisioni e nei provvedimenti adottati sempre nell’esclusivo interesse della res publica. Per i consiglieri comunali un affidabile punto di riferimento”.

Giovanni Quarato, ex portavoce del M5s: “Sono sorpreso, penso che sia una brava persona, capace e valida nel suo lavoro, e che abbia anche fermato qualche atto facendo chiarezza con la sua competenza. Non capisco le motivazioni, immagino che, siccome il segretario generale è un braccio destro importante, i commissari cerchino una persona di loro fiducia, nuova, con cui sia più facile operare. Credo che i commissari vogliano cambiare, lo dimostra anche il segnale repentino dato indicendo nuovi concorsi da dirigenti all’interno della tecnostruttura”.

Sergio Clemente, ex consigliere comunale e attuale consigliere regionale di maggioranza: “Non conosco le motivazioni, credo che l’avvicendamento sia dovuto al momento e non certo alla sua professionalità”.

Paola Lucino, 28 settembre 2021