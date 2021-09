Come si calcola la classe di merito?

La classe di merito di un veicolo è una regola basilare, oramai storicamente presente nel mondo delle RCA, che ha condizionato tutto il sistema del preventivo assicurazione auto portando, indubbiamente, un parametro di trasparenza e di chiarificazione in quella che è la griglia complessa di tariffe e di proposte commerciali che può rendere parzialmente difficile orientarsi nel mondo delle assicurazioni.

Sicuramente la Legge Bersani ha avuto un merito ulteriore che è la possibilità per i neopatentati di godere di vantaggi di rilievo circa la propria classe assicurativa e quindi di poter scegliere un migliore preventivo assicurazione auto che non pesi in modo rilevante sulle proprie tasche, tenendo presente che, ab origine, il neopatentato doveva affrontare la risalita nella scala della classe di merito partendo da una posizione molto bassa.

Analizzando un piccolo prospetto di rimando alla normativa assicurativa occorre ricordare che il neopatentato riceve, all’atto di acquisizione della patente di guida, la CU (Classe Universale) no.14, definita “classe di ingresso”.

Tale classe è quindi tra le più alte, seppur non precisamente la peggiore, dato che si suppone che il neopatentato non abbia arrecato eventi pregiudizievoli sul piano del codice della strada;

la scala delle classi di merito va da 1 a 18 tenendo presente un sistema formale di attribuzione della potenziale pericolosità del guidatore di auto o moto.

Va da sé che la classe di merito apporta sostanziali modifiche all’entità del premio assicurativo.

Al di là di discussioni sulla congruità logica di questo sistema presuntivo, partente dall’assunto che il giovane provochi statisticamente più incidenti degli altri, è però stato apportato un consistente correttivo a questa imposizione tramite, appunto, la Legge Bersani con l’ulteriore riforma scaturita dalla modifica dell’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) ex Decreto Fiscale 2020.

Questa riforma ha introdotto la figura della nuova RC Familiare, anche detta Bonus Malus familiare, che ha permesso un allargamento delle categorie meritevoli dei benefici del Decreto Bersani in tema di ereditarietà di classi di merito più favorevoli, permettendo anche ad altre categorie di automobilisti di godere di un miglior preventivo assicurazione auto utilizzando anche la categoria del veicolo oltre che la classificazione del proprio famigliare con un merito assicurativo più elevato.

Un aspetto, però, che risulta essere veramente interessante in termini di fruibilità dei vantaggi assicurativi è la norma che abolisce l’obbligo di detenere il certificato cartaceo relativo alla propria classe di merito rispetto alla possibilità di visionarlo, direttamente, sul web tramite appositi siti di comparazione autorizzati semplicemente inserendo i dati del veicolo ed i propri dati anagrafici.

Un cliente automobilista che calcola un preventivo assicurazione auto con targa potrà, quindi, visionare, da un sito autorizzato definito “comparatore di assicurazioni”, il proprio preventivo ricavando tutte le informazioni a lui afferenti incluso il documento online che descriva il suo stato assicurativo secondo la classe di merito.

Questa innovazione, resa obbligatoria dal 2016 ma ampiamente recepita dai più avanzati istituti di assicurazione anche in epoca precedente, ha permesso a compagnie assicurative come Allianz Direct una serie di innovazioni tecniche nel settore marketing possibili solo con una ristrutturazione all’avanguardia del proprio interfaccia web.