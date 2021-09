Fidelis Andria – Foggia: la diretta su Antenna Sud

Statoquotodiano.it, Foggia, 28 settembre 2021. Fidelis Andria – Foggia, gara valida per il sesto turno di campionato di Serie C girone c, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud, canale 13, a partire dalle 17:00 con ampio pre-partita, collegamenti dallo Stadio “Degli Ulivi” e post-partita in diretta.

Si tratta della quarta delle 36 gare di Serie C in diretta e in esclusiva televisiva che il Gruppo Distante trasmetterà nel corso di questa stagione sportiva.

Sarà Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo a dirigere il derby di mercoledì ad Andria contro la Fidelis. A riportarlo è il sito ufficiale rossonero calciofoggia1920.net. Al 5’ anno in CAN C, Feliciani ha già all’attivo 58 direzioni nella Lega Pro. Ha diretto il Foggia in una sola occasione, nella scorsa stagione, e non andò bene per i rossoneri. Si giocava la 27’ giornata, il 27 febbraio del 2021: derby Bari-Foggia. La sfida si concluse con la vittoria per i biancorossi siglata da un gol su punizione di Cianci al 60’. A dire il vero Feliciani ed il Foggia si sono incontrati in un’altra occasione questa volta positiva per il Foggia. Il 7 febbraio, sempre del 2021, nella gara tra Potenza e Foggia, finita 1-0 per i rossoneri con gol di Del Prete, Feliciani era il quarto uomo. Feliciani sarà coadiuvato da Alessandro Maninetti della sezione di Lovere, Andrea Niedda della sezione di Ozieri, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Alessandro Recchia della sezione di Brindisi.

“Il mio programma è quello di vincere sempre, ogni gara, purtroppo non sempre ci riusciamo ma credo che siamo a buon punto”. Sono queste le dichiarazioni del boemo prima della partita contro la Fidelis, riportate dal sito ufficiale calciofoggia1920.net. Zeman ha fiducia: nel gruppo, nei singoli, nel prosieguo della stagione. Alla vigilia del turno infrasettimanale contro l’Andria ammette di non pensare al turn-over: “Gioca chi sta bene, non penso a far riposare nessuno”. Sulla scarsa vena realizzativa degli attaccanti è lapalissiano: “A me interessa arrivare a rete, fisicamente stiamo bene e la squadra va sempre meglio”.