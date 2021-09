Il Comune di Foggia si costituirà parte civile nel procedimento Decimabis

Si può ancora tempestivamente effettuare la costituzione di parte civile del Comune di Foggia per il procedimento “Decimabis” pendente presso il Tribunale di Bari. Ciò è possibile in quanto, all’udienza preliminare svoltasi il 16 settembre scorso nell’aula bunker di Bitonto, il giudice ha esaminato questioni preliminari disponendo il rinvio della stessa all’udienza al 4 ottobre, senza dichiarare l’apertura del dibattimento. L’ente ha individuato per lo svolgimento di tal compito un legale esterno, l’avv. Ciro Massimo Piacquaddio del Foro di Foggia, con studio legale a Torremaggiore.

Il Comune di Foggia non era stato individuato quale parte offesa in ordine ai reati contestati, sia nel decreto di richiesta di rinvio a giudizio, sia in sede di fissazione di udienza preliminare.

“Tuttavia – scrivono i commissari- è interesse prioritario di questa Amministrazione poter intervenire nel procedimento Decimabis costituendosi parte civile, trattandosi di procedimento penale riconducibile a reati di mafia, estorsione e racket, come gli altri procedimenti penali già iscritti e denominati “Nuvola d’oro” e “Grande Carro”, che destano un particolare allarme sociale, pur dovendosi ricordare che in data 30 aprile venivano già sottoscritte dal Sindaco altrettante procure alle liti conferite all’avv. Antonio Balestrieri per intervenire e costituirsi nei suddetti procedimenti penali”.

In Decimabis sono gli 44 imputati che, a vario titolo e in concorso fra loro, rispondono dei reati di reiterate minacce con cui tentavano di estorcere denaro ad imprenditori locali, come da richiesta di rinvio a giudizio del 03.06.2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Nella richiesta di rinvio a giudizio del Pm sono state individuate quale persona offesa 26 imprenditori locali.