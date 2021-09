Manfredonia. Due idrovolanti ammarano giovedì al porto Marina del Gargano

Due idrovolanti effettueranno giovedì 30 settembre prove di decollo e ammaraggio nelle acque del porto di Manfredonia.

Questo “flight test” è stato organizzato dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con la società di gestione del Porto Turistico di Manfredonia “Marina del Gargano” e con il locale comando della Capitaneria di Porto. I velivoli anfibi coinvolti, dotati di grossi “scarponi” galleggianti, arriveranno domani sera a Manfredonia: sono due ultraleggeri “Legend 540” e “ICP Savannah” provenienti dalla Scuola Italiana Volo di Cremona, pilotati rispettivamente da Graziano Mazzolari e da Ludovico Vezzani.