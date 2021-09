Monte Sant’Angelo (Foggia), 28/09/2021 – (ilquotidianoitaliano) Una lunga telenovela made in Puglia quella che ha per protagonisti i furbetti del vaccino, dopo la recente notizia che arriva da Monte Sant’Angelo (Foggia) e dove 8 persone, tra medici e infermieri, sono indagati per aver inoculato a familiari e conoscenti nei primi giorni dell’anno alcune dosi di vaccino.

“Il mio dovere l’ho fatto, il Nirs ha segnalato a Foggia più di un migliaio di casi – precisa La Scala coordinatore del Nirs-. Noi abbiamo coordinato il lavoro e abbiamo segnalato circa 8mila anomalie con una relazione consegnata ad inizio maggio, la nostra opera è terminata. Andate da chi è di competenza per ricevere ulteriori risposte, le indagini non sono condotte da noi”.

Al momento, sulle 8mila anomalie rilevate dal Nirs, solo 8 persone sono indagate a Foggia. Viene da chiedersi che fine abbiano fatto tutti gli altri e se i furbetti del vaccino riusciranno a scamparla senza conseguenze. “Per avere la relazione finale dovete rivolgervi alla Regione – conclude La Scala -. Non abbiamo il potere per andare avanti, evidentemente queste 8 persone hanno lasciato tracce significative e ora sono indagati”. (ilquotidianoitaliano)