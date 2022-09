“Addio”. Renzo Arbore, grave lutto in famiglia: morto il fratello

FOGGIA, 28/09/2022 – Momento difficilissimo per Renzo Arbore, colpito da un gravissimo lutto in famiglia. La notizia è stata confermata dallo stesso cantautore, che ha affidato all’agenzia di stampa giornalistica Ansa il suo breve ma significativo pensiero, che ha fatto trasparire tutto il suo dolore per questa perdita pesante.

A perdere la vita è stato il fratello di Renzo Arbore, Alfonso, che aveva 91 anni. Il suo amatissimo caro di professione faceva l’antiquario e il cantautore e conduttore lo ha ricordato così: “Alfonso ha vissuto tutta la sua vita alla ricerca del bello”. La scomparsa di Alfonso Arbore si è registrata in Puglia, esattamente nella città di Foggia, terra di origine anche di Renzo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause della dipartita dell’uomo, che comunque era di alcuni anni più anziano dell’artista. (caffeinamegazine)