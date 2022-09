Bici elettriche a Manfredonia, Salvemini: “Genitori intervengano, prima che scappi il morto”

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/09/2022 – “Rivolgo un accorato appello a quei genitori che hanno munito i propri figli minori di bici elettriche potentissime con le quali sfrecciano per le vie della città in spregio alle più comuni regole del codice della strada”.

L’ assessore con delega ai lavori pubblici presso il Comune di Manfredonia Angelo Salvemini manifesta sui social la sua preoccupazione per una situazione che sta diventando sempre più frequente per le vie cittadine. “Senza sistemi di protezione, – aggiunge Salvemini- senza assicurazione, li vediamo percorrere persino le vie del centro storico zigzagando tra i pedoni, esponendoli al rischio di investimenti. Togliete quei mezzi di locomozione dalle mani di questi ragazzi prima che ci scappi il morto. Allo stesso tempo auspico che il governo intervenga subito sull’argomento emanando norme che vietino l’uso di questi velocipedi ai minori di anni 16 non minuti di patente”.