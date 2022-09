Bossi non è stato rieletto. Salvini: ‘Proporrò che sia nominato senatore a vita’

Milano, 28 settembre 2022, (Ansa) – Umberto Bossi, che non è stato rieletto in Parlamento, dovrebbe essere nominato senatore a vita secondo il segretario della Lega Matteo Salvini.

“Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese.

Porterò avanti personalmente – ha assicurato – , sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta”.



E’ un messaggio “chiaro ed inequivocabile” quello che esce dalle urne, secondo Umberto Bossi, e “il popolo del Nord va ascoltato”. Lo fa sapere il fondatore della Lega tramite il suo staff dopo la mancata elezione in parlamento. Il senatur ha anche spiegato che non si voleva candidare ma lo ha fatto “per rispetto della militanza”. (Ansa)