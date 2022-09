Case vacanze e hotel: come cercarli con Bluepillow

Avete mai pensato a quanto sarebbe comodo avere a disposizione i servizi di Expedia, Booking e Vrbo in una sola pagina e con un solo clic? Adesso questa possibilità esiste ed è concreta grazie a Blupillow, un sito realizzato ad hoc per facilitare la vita dei turisti. Bluepillow si presenta come un aggregatore di risultati ideale per le più diverse tipologie di sistemazione. Il suo funzionamento si basa su un algoritmo che permette di selezionare i migliori risultati, in funzione delle esigenze dell’utente, a seconda della localizzazione, dei servizi e del prezzo.

Come sono cambiati i viaggi grazie a Internet

Oggi come non mai il settore dei viaggi appare strettamente connesso al mondo di Internet, ed è per questo che i due ambiti sembrano procedere di pari passo. Un esempio evidente in tal senso proviene dal mercato degli hotel, dove uno dopo l’altro si sono moltiplicati i siti di prenotazione delle stanze che hanno preso il posto dei sistemi più tradizionali. Adesso, per esempio, è sufficiente dare uno guardo a Booking per riuscire a individuare la sistemazione che si desidera, in ogni angolo del mondo. Dopodiché è stata la volta delle escursioni in loco, dei mezzi di trasporto e delle diverse sistemazioni che in passato apparivano come un monopolio quasi esclusivo dei cataloghi e delle agenzie: è stato il caso delle barche, dei camper e, in particolare, delle case vacanze. Sono state queste ultime in effetti a contribuire al successo di Airbnb. Grazie all’opportunità di dare la propria abitazione in affitto temporaneo c’è stato un boom di quello che fino a quel momento era stato un mercato sommerso, con tanti annunci in ogni angolo del mondo. Oggi chi desidera prenotare una casa si dirige su Airbnb, mentre chi ha bisogno di un hotel va sul sito di Booking, e così via: in più è davvero conveniente mettere a confronto i risultati con quelli di molti altri portali.

Bluepillow

Conveniente ed anche comodo, Bluepillow è andato incontro all’esigenze degli utenti: sappiamo tutti che non è il massimo della praticità, infatti, dover saltare tutte le volte fra i vari siti di prenotazione di alloggi. Difatti, è proprio a questo che serve Bluepillow, sito che ha eliminato questo problema mettendo insieme tutte le offerte relative ai B&b, agli Hotel, alle ville, agli agriturismi, ai camping, agli alberghi e alle case vacanze. Si tratta di un aggregatore di origine italiana che è stato creato da Manuel Mandelli e che permette di scoprire più di 12 milioni di sistemazioni presenti in tutto il mondo, con oltre 2 milioni e mezzo di utenti al mese. Bluepillow è nato nel momento in cui ci si è resi conto della crescita costante del mercato delle case vacanze, a causa della quale l’interesse dei turisti non si concentrava più sui servizi, ma soprattutto sulla ricerca del luogo ideale. In altri termini, cambia poco se si va in una casa o in un hotel, perché quel che conta è poter usufruire di una sistemazione disponibile al prezzo giusto e in linea con i bisogni personali.

Come è nato Bluepillow

Questo è il motivo per il quale Manuel Mandelli, fondatore di Bluepillow, ha stipulato accordi con giganti del calibro di Expedia, di Booking e di Vrbo, vale a dire i più importanti operatori del mercato. Inoltre, si è scelto di lavorare su un modello che permettesse alle persone di trovare ciò di cui hanno bisogno in tempi brevi, evitando di dover passare da un sito all’altro. Bluepillow non è un’agenzia viaggi online, ma è pensato per andare incontro alle esigenze degli utenti che sono in cerca di un’offerta adeguata. In una schermata sola vengono raccolte le offerte dei gestori, degli hotel e delle agenzie. Ma anche i privati possono entrare a far parte di questo meccanismo.

Bluepillow per i privati

Infatti, nel caso in cui un privato abbia intenzione di mettere la propria casa vacanze in affitto, non deve far altro che recarsi sul sito di Bluepillow per poi pubblicare la propria inserzione. Vale la pena di specificare che si tratta della sola piattaforma a livello europeo che offre questo tipo di opportunità senza che vi sia bisogno di intermediazione da parte di agenzie e senza che ci siano costi di commissione. Proprio così: nessuna commissione sulle prenotazioni né per gli ospiti né per i proprietari.