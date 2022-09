Il tasso di positività è del 13,4%. Sono 10.489 le persone attualmente positive, 112 quelle ricoverate in area non critica, 5 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 498, Bat 67, Brindisi 133, Foggia 158, Lecce 312, Taranto 162, residenti fuori regione 25, provincia in definizione quattro.