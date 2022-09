Foggia, mafia: “Eliminazione Fratianni utile per egemonia clan Francavilla”

FOGGIA, 28/09/2022 – “L’eliminazione fisica di Antonio Fratianni era volta a riaffermare la supremazia sul territorio del clan Francavilla dopo che la vittima designata aveva non solo disatteso le pretese economiche della batteria, ma aveva anche osato ordire un mortale agguato a un boss del clan” (Antonello Francavilla, ndr).

“Erano evenienze che imponevano di riaffermare la credibilità del sodalizio sul territorio, inviando un messaggio forte e univoco non soltanto agli associati delle altre batterie della Società foggiana, ma anche ad altri imprenditori che si trovavano o si sarebbero trovati nelle medesime condizioni”. Lo scrivono i tre giudici del Tribunale della libertà di Bari in un passaggio delle motivazioni del provvedimento con cui un mese fa (come pubblicato dalla Gazzetta il 28 agosto ndr) rigettarono le richieste difensive di scarcerare 4 dei 6 foggiani fermati dalla squadra mobile il 22 luglio su decreti della Dda per tentato omicidio di Fratianni aggravato dalla mafiosità. Agguato che doveva avvenire la sera del 26 giugno, sventato dalla squadra mobile che in quel periodo intercettava alcuni dei sospettati. (gazzettamezzogiorno)