Foggia pensa al sindaco: Fdi: “Ora tocca a noi”, Pd: “Campo largo”

Statoquotidiano.it, 28 settembre 2022. Le elezioni politiche hanno decretato gli eletti e mentre si dibatte sui risultati e si discerne sui parlamentari in Capitanata, fra new entry e riconferme, Foggia pensa al suo futuro e quando terminerà il commissariamento.

La vittoria del M5s a Foggia, la scelta dei collegi secondo Emiliano e l’entusiasmo del centrodestra, in particolare di Fdi, si proiettano già verso le comunali. “Adesso tocca a noi- dichiara il coordinamento cittadino di Fratelli di Italia- siamo pronti ad affrontare la sfida del territorio. Forti ed orgogliosi per la vittoria dei nostri candidati, siamo già al tavolo per lavorare al programma di rinascita per la nostra città con una nuova energia”. E danno alcune percentuali ottenute in 5 anni: 2.96% nel 2018, 11,4% alle regionali del 2020 fino al 18,87% di oggi divenendo, il primo partito di centrodestra in Capitanata”.

Cosa emerge con chiarezza, secondo Fdi?: “I nostri antagonisti a Foggia saranno i 5 stelle. Non abbiamo problemi ad ammettere la forza dei nostri sfidanti ma sapremo, con il peso dei contenuti e della professionalità, tenergli testa”, dichiarano.

Che anche il M5s saprà proseguire nel solco dell’inaspettato successo di Foggia- bis, rispetto al 2018- non c’è dubbio, mentre il Pd attribuisce l’insuccesso alla legge elettorale e aggiunge: “Dobbiamo ripartire da un patrimonio politico e umano che in Capitanata non ha eguali nelle altre forze politiche. Dobbiamo valorizzarne davvero ruolo e funzione nel rinnovamento necessario dell’organizzazione e della rappresentanza del PD, consapevoli della necessità di costruire un campo largo alternativo al centrodestra”. Quindi l’antagonista di Fdi e del centrodestra non sarà solo il M5s, il campo del fronte largo si sta ulteriormente rodando, non è solo un esperimento regionale.

Nell’ambito del civismo c’è stato molto fermento in questi mesi, associazioni per la rinascita di Foggia, comitati, e progetti cittadini stanno tenendo il filo di una politica che convive con i commissari, qualche volta li incontra anche personalmente.

Nel clima post elezioni quello che emerge è il ritorno dei partiti e, dai social e dal dibattito di questi mesi, la volontà di un progetto politico chiaro, anche civico, oltre l’impronta delle segreterie, con qualche precisazione che scongiuri un centrosinistra mixato a destra transfuga, tipo cartello un po’ improvvisato nel 2019. Ma questa volta non ci si organizza contro qualcuno, di certo non al governo della città, si riparte.

Insomma, almeno nel sentire della città, oltre che nelle segreterie dei partiti- la sfida per il sindaco è già iniziata.