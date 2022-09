StatoQuotidiano.it, 28 settembre 2022. Si è conclusa positivamente la disavventura giudiziaria di una imprenditrice dalle origini Mattinatesi (Pignataro L.L.) e della compagine societaria “Pignataro srl” da lei unicamente amministrata, proprietaria di immobili e diversi terreni localizzati in Mattinata e fuori dal suo circuito urbano.

I fatti risalgono al 2015 quando la Pignataro difesa dall’avvocato Matteo Ciociola, veniva tratta in giudizio (presso il Tribunale di Foggia,ndr) con altri due coimputati di Mattinata (P.F e A.N., questi difesi dall’avv. Di Benedetto) perché, secondo l’accusa, in concorso con quest’ultimi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza del permesso di costruire e senza il nulla osta del Parco nazionale del Gargano, avrebbe realizzato diversi illeciti edilizi tra cui un capannone ad uso stalla per ricovero animali, un manufatto residenziale ed altro ancora.

Una assoluzione piena che arriva dopo sette anni di angosce e tribolazioni per l’organigramma della compagine societaria “Pignataro srl”, che si è vista destinataria di ben due distinti procedimenti penali per i medesimi fatti, con anche l’inoltro da parte dell’Amministrazione comunale dell’ordinanza di ingiunzione alla demolizione degli immobili abusivi ed al ripristino dello stato dei luoghi delle medesime opere abusive, asseritamente realizzate in assenza ed in difformità degli strumenti urbanistici ed in area incisa di vincoli.

Ordinanza opportunamente impugnata dalla difesa della Pignataro anche attraverso ricorso gerarchico al Capo dello Stato. Soddisfatto per l’esito raggiunto è stato il commento dell’avvocato Matteo Ciociola anche se, continua il legale, ci sono voluti ben oltre sette anni per stabilire l’innocenza della propria assistita.

Una verità (quella della estraneità ai fatti) urlata sin da subito dalla Pignataro che ha ricorso, con il suo difensore di fiducia, a tutte le armi a propria disposizione in difesa della sua onorabilità e della sua onestà, costretta a confrontarsi con una macchina lentissima, quella della Giustizia, finita a processo e poi assolta in ben due processi, rinunciando anche alla prescrizione, ma che ha causato alla medesima un calvario lungo oltre un lustro tra le aule di Tribunale.

Continua il legale Ciociola ‘ho chiesto al Giudice, per la propria assistita, durante l’arringa difensiva, di voler privilegiare una formula liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva quale quella della prescrizione, poiché si è certamente in presenza di una assoluta estraneità della Pignataro per i fatti di cui ai capi d’imputazione, anche all’esito di una approfondita valutazione di tutto il copioso compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio’: ci siamo sottoposti, da incensurati, continua l’avv. Ciociola, all’esame dell’imputata che è stata sempre presente nelle aule di udienza; non eravamo e non siamo nel possesso dei manufatti illecitamente costruiti; abbiamo avuto notizia e conoscenza di tale situazione solo a seguito della notifica dell’ordine di demolizione di cui all’ordinanza del responsabile dell’Uff. Tecnico Comunale; abbiamo prontamente tutelato la propria posizione di proprietaria, impugnando l’ordine di demolizione e proponendo querela in quanto non responsabile della realizzazione di tali manufatti edilizi, lamentando che nella stessa ordinanza di demolizione impugnata è rilevato che non risulta accertato né il committente dei lavori, né la ditta esecutrice dei lavori, né il direttore dei lavori; ed infine non abbiamo usufruito di ‘alcuna tecnica dilatoria’, ma abbiamo fatto ricorso a tutti gli strumenti offerti dal codice di rito, al fine di abbreviare i tempi ed addivenire così all’accertamento della verità senza colpevoli ritardi anzi, abbiamo esplicitamente anche rinunciato alla prescrizione.

Tutti questi elementi, oltre alla documentazione acquisita nel processo, hanno di certo rafforzato il convincimento nell’Organo Giudicante che la Pignataro doveva essere ritenuta completamente estranea ai fatti contestati ed essere mandata assolta per non aver commesso il fatto mentre per gli altri due coimputati ha fatto ingresso una sentenza di non doversi procedere nei loro confronti per intervenuta prescrizione del reato.

