Fu il convivente a scoprire il corpo della figlia appena nata avvolto in un asciugamano da mare e abbandonato nel giardino di casa. L’attenzione dell’uomo venne attirata dai lamenti provenienti dall’esterno. E il suo intervento si rivelò provvidenziale per riuscire a salvare la piccola prontamente trasportata in ospedale. A nascondere quel corpicino sarebbe stata la compagna dell’uomo e mamma della piccola: una 35enne di Martano, finita agli arresti domiciliari con le accuse di tentato omicidio.

Lo riporta La Repubblica.it