Sezione AIA Foggia: Giuseppe D’Antuono torna presidente

Foggia, 28 Settembre 2022.

Torna finalmente a rivestire la carica di Presidente degli arbitri della Sezione Aia “Formillo” di Foggia, Giuseppe D’Antuono, grazie alla sentenza pronunciata del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare della FIGC che ha, quindi, annullato la delibera n. 46 del 28 giugno 2022, con la quale, la Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA, su ricorso dell’associato, nonché assistente CAN, Pasquale De Meo, aveva decretato la invalidità dell’assemblea elettiva dell’AIA di Foggia, nella quale era risultato eletto, appunto, Giuseppe D’Antuono. Quest’ultimo, infatti, candidato Presidente alle elezioni sezionali del 07 giugno, era risultato vincitore, avendo ottenuto 61 preferenze contro le 49 del perdente Pasquale De Meo.

In verità, ad onor di cronaca, a parte la formale ed apparente stretta di mani, dopo lo scrutinio e proclamazione del vincitore della competizione, dopo qualche giorno, inaspettatamente, veniva presentato, proprio dall’associato Pasquale De Meo, un ricorso avverso la regolarità della presentazione della lista a sostegno di D’Antuono. Ricorso accolto ed invalidazione della elezione a Presidente della sezione di Giuseppe D’Antuono. Ecco che la sezione, ripiomba nell’ennesimo commissariamento. Come se non già bastato già il primo commissariamento, con l’incarico ricoperto da Leonardo Perdonò, a cui era stato affidato l’ardua impresa, peraltro fallita, di traghettare la sezione verso le elezioni del 7 giugno con un unico candidato, ecco arrivare un nuovo commissariamento di tre mesi con la sezione affidata a Pierfranco Racanelli, giusto il tempo per organizzare le nuove elezioni. Nelle more, invece, arrivano gli ispettori contabili e spuntano delle irregolarità presunte nella contabilità sezionale, con il commissariamento prorogato sino al 30 giugno 2023.

Una decisione discutibile e presto impugnata dal neo eletto Presidente D’Antuono, sempre fiducioso in un verdetto favorevole che condividesse i rilievi del proprio ricorso al Tribunale Federale, come in effetti accaduto. Una sezione, quella di Foggia, diventata nell’ultimo anno e mezzo, probabilmente, tra gli argomenti più dibattuti all’interno dell’Aia. Tutto nasce da una banale direzione arbitrale in una gara di beneficenza per il centenario del Foggia Calcio. Alcuni associati, tra cui l’ex Presidente Antonello Di Paola, paradossalmente, deferiti e successivamente resi destinatari, in primo grado, di gravose sospensioni, per aver diretto quella gara, privi del certificato medico. In appello quelle sanzioni vengono sensibilmente ridotte ma arrivano le dimissioni volontarie di Antonello Di Paola e di tutti i membri del Consiglio Sezionale. La sezione viene affidata al Commissario Leonardo Perdonò con il compito di transitarla verso le elezioni, avvenute con la elezione del Presidente D’Antuono. Questa elezione avrebbe dovuto rasserenare animi ed associati, ricucire strappi e rivalità, invece, dopo qualche giorno, eccoti impugnata la delibera assembleare con la quale si era pervenuti alla elezione di D’Antuono. E’ paradossale, quanto livore si sia generato tra taluni associati all’interno della sezione arbitri di Foggia, come se la carica di consigliere sezionale e prima ancora quella di Presidente, dessero diritto a qualche forma di lauta retribuzione. Chi né ha fatto parte, sa bene che, economicamente, c’è solo da rimettere, quindi, è solo una grande passione per l’arbitraggio che induce ciascun associato a svolgere impegnative funzioni associative sezionali. La sentenza pronunciata del Tribunale Federale, oltre ad aver restituito D’Antuono alla presidenza della sezione di Foggia ha anche annullato il commissariamento della Sezione e la sua prosecuzione deciso dal Comitato Nazionale dell’Aia. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, che potrebbe comunque essere appellata dal Comitato Nazionale, mi sovviene una riflessione. Uno degli slogan più diffusi nella comunicazione dell’Associazione è che l’Aia sia una grande famiglia. Questo principio, evidentemente, non vale per la Sezione di Foggia, nella quale sembra invece di assistere ad una contrapposizione tra guelfi e ghibellini. Ma in una grande famiglia, mi chiedo, normalmente, non è il pater familias che dovrebbe rasserenare gli animi e stemperare livori tra i componenti anziché alimentarli? Mi chiedo, infatti, se non è il caso che il neo eletto Presidente, intervenga per porre fine a questa inutile contrapposizione che si riverbera negativamente sugli associati, sulla sezione di Foggia, diventata lo zimbello d’Italia e soprattutto sulla crescita tecnica dei giovani arbitri. Non è quest’ultimo l’interesse che dovrebbe avere a cuore l’Aia? Se la risposta questo ultimo atto fosse positiva, di depositino le asce di guerra e si pensi a ridare serenità alla Sezione Aia di Foggia.

A cura di Antonio Castriotta. Foggia, 28 Settembre 2022.