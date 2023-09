Foggia, blitz della polizia locale nel quartiere ferrovia

FOGGIA – Blitz della polizia locale poco fa nel quartiere ferrovia a Foggia. Sequestrata merce usata in via Podgora venduta abusivamente. Fermato e sanzionato un venditore abusivo sottoposto anche a Daspo urbano con relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona. Sottoposto a Daspo urbano anche un individuo che bivaccava sotto i portici di Piazzale Vittorio Veneto. I controlli stanno proseguendo anche in questo momento.