“Fondazione San Pio da Petrelcina reintegri il dipendente Antonio La Porta, pagare le retribuzioni maturate”

Foggia – “Il Giudice dichiara nullo il licenziamento intimato (…) dalla Fondazione San Pio da Pietrelcina con lettera del 20.6.2023 e condanna quest’ultima a reintegrare il predetto nel proprio posto di lavoro e al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, in misura non inferiore a 5 mensilità (…)”.

Così in un provvedimento del Tribunale del Lavoro di Foggia, Giudice Aquilina Picciocchi, relativamente al procedimento pendente tra Antonio La Porta, nato a San Giovanni Rotondo il 21 luglio 1977, e la Fondazione San Pio da Petrelcina di San Giovanni Rotondo (FG), avente ad oggetto il “ricorso ex art. 700 cpc PER IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO”.

Antonio La Porta aveva ” impugnato, in via d’urgenza, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla convenuta con lettera del 20.6.2023, poiché illecito e/o nullo, in quanto discriminatorio, in quanto il ricorrente esercita l’attività di sindacalista, o in quanto ritorsivo, motivato unicamente dall’attività sindacali espletate, come si legge espressamente nella lettera di licenziamento, motivazione non elisa dal giustificato motivo di natura oggettiva adotto da parte datoriale, che deve ritenersi meramente apparente non risultando integrato in ragione del mancato ricorso alla procedura della comunicazione obbligatoria del tentativo di conciliazione e in ogni caso comminato senza una chiara comparazione con gli altri dipendenti e in violazione dell’obbligo di repechage anche con adibizione del lavoratore in altri reparti”.

“Quanto al periculum ha dedotto di trovarsi in una gravissima e insostenibile situazione di difficoltà economia non potendo far fronte alle spese occorrenti per la famiglia composta dalla moglie titolare di una struttura commerciale in crisi e una figlia studentessa universitaria. Situazione economica ulteriormente aggravata dal contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato con la finanziaria COFIDIS“.

LA PARTE CONVENUTA. “Parte convenuta (Fondazione San Pio da Petrelcina di San Giovanni Rotondo,ndr), ritualmente citata, costituitasi in giudizio, preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità della tutela richiesta in via d’urgenza, in virtù della propria natura di organizzazione di tendenza; ha nel merito dedotto che il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, intimato alla parte ricorrente è legittimo”.

Per la citata Fondazione “il costo del lavoro del ricorrente è divenuto insostenibile a seguito della sottoscrizione l’11.5.2023 del Nuovo Contratto Collettivo nazione di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici per il quadriennio 2022-2025 e degli incrementi retributivi concordati con l’Appendice A, con maggiori esporsi insostenibili per l’Ente Ecclesiastico convenuto pari ad oltre 300.000,00 – 400.000,00 euro all’anno ;

che sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo e con le stesse motivazione tutti gli altri sacristi del Santuario di San Giovanni Rotondo (…)”.

IL RICORSO VA ACCOLTO. Per il Tribunale del Lavoro “il ricorso (di Antonio La Porta,ndr) è fondato e deve essere accolto”.