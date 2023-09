MANFREDONIA (FOGGIA) – “Signor Sindaco noi consiglieri di Strada Facendo, Io Voto Gianni e tantissimi cittadini che Le hanno dimostrato grande affetto e solidarietà, Le diciamo GRAZIE. Grazie per il coraggio ed il senso di responsabilità dimostrati nel momento in cui qualcun altro ha preferito scorciatoie e dato precedenza al proprio egoismo. Sarebbe stato molto più semplice per Lei andare a casa e riprendere a svolgere a tempo pieno il suo mestiere di imprenditore di successo e, invece, ha scelto, con spirito di abnegazione, di continuare ad essere gratuitamente a servizio di Manfredonia e dei Manfredoniani (nonostante i notevoli aumenti delle indennità per tutti i sindaci d’Italia), tenendo fede alla fiducia e sostegno ripostale dalla città a novembre 2021.

Manfredonia ha rischiato un nuovo black out amministrativo con irreparabili conseguenze sul fronte economico e sociale dopo tutti i grandi sforzi e sacrifici fatti in questi due faticosi anni alla guida di palazzo di città.

Certamente Lei non avrà la bacchetta magica per sovvertire immediatamente le gravi difficoltà in cui abbiamo ereditato la città e l’amministrazione, ma la sua tenacia e lungimiranza, oltre alle capacità di gestione e di mettere a disposizione le necessarie relazioni istituzionali di cui dispone, stanno facendo fare importanti passi in avanti a Manfredonia. Noi siamo e saremo al suo fianco con la stessa lealtà e spirito di servizio che Lei ha spassionatamente messo a disposizione della città, cambiando i canoni delle logiche partitiche e dei personalismi che hanno caratterizzato la storia moderna di Manfredonia.