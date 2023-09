Meteo Puglia, mettete via l’ombrello: ora torna l’estate. Le previsioni

FOGGIA – L’anticiclone africano Apollo conquista l’Europa, regalando un’estate eccezionale nel cuore dell’autunno a quasi tutta l’Italia. Le temperature saranno di circa 6-8 gradi in più al Centro-Nord secondo le ultime previsioni meteo. Sole e caldo estivo dunque oggi e domani su gran parte del Paese, una situazione che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni. Un ciclone Mediterraneo porterà però un po’ di instabilità sulle estreme regioni meridionali italiane: non si escludono entro il weekend brevi rovesci tra Calabria, Cilento e Sicilia in un contesto comunque soleggiato.

Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, conferma il ritorno dell’estate, e qualcosa di più, su oltre mezza Europa con temperature massime 10 gradi superiori alla media del periodo su Spagna, Francia, Svizzera, Austria e Baviera, circa 6-8 gradi in più su Centro-Nord Italia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Insomma un Continente che, ad inizio ottobre, presenterà una situazione tipica di giugno con massime oltre i 36 gradi in Spagna e fino a 34 gradi anche nelle regioni vinicole di Bordeaux in Francia.

Le mappe più estreme di tendenza prevedono comunque piena estate fino almeno al 20 ottobre e anche al meridione da domenica 1 il cielo sarà azzurro ovunque.

Oggi, giovedì 28 settembre – Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: soleggiato; locali temporali pomeridiani in Calabria.

Domani, venerdì 29 settembre – Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: soleggiato salvo locali rovesci o temporali su Cilento, Pollino, Calabria e Sicilia.

Sabato 30 settembre – Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: in gran parte soleggiato salvo locali acquazzoni tra Calabria e Sicilia.

Tendenza: Anticiclone africano Apollo ovunque, piena estate con sole prevalente e caldo sopra la media specie al Centro-Nord.