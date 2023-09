Rotice: “Sono la persona con meno conflitti d’interesse di tutti”

Le crisi non si risolvono con e per la spartizione e l’aumento di deleghe assessorili, ma l’obiettivo è solo quello di affrontare i problemi della città e portare a termine il programma di governo. Non farò ogni giorno la “politica davanti ai bar” per convincere e\o accontentare qualcuno. Non sono attaccato alla poltrona, se non dovessero esserci i numeri e le condizioni per governare serenamente e concretamente la città andremo a casa.