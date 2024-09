Antonio Marano sarà all'interno del Cda Rai

Antonio Marano, nato ad Ascoli Satriano nel 1956, è una delle figure chiave scelte dalla Lega per entrare nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai, fra i sei membri designati. Laureato in architettura e giornalista pubblicista, la sua carriera ha preso una svolta significativa verso il mondo delle telecomunicazioni e della televisione. Nel corso della XII legislatura, tra il 1994 e il 1996, ha ricoperto il ruolo di deputato, venendo nominato sottosegretario al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, segnando il suo ingresso nella sfera politica.

Nel 2002 Marano è stato assunto dalla Rai, inizialmente come direttore di Rai 2. La sua esperienza e competenza lo hanno portato a diventare, nel 2009, vice direttore generale, con la responsabilità di coordinare l’offerta televisiva del servizio pubblico. Ha avuto anche un ruolo rilevante nella gestione editoriale e produttiva di Rai Notte e, nel 2011, è entrato nel Consiglio di Amministrazione della Rai Corporation.

Dal 2016 è stato presidente di Rai Pubblicità, incarico che ha tenuto fino al 2021, quando è stato scelto per un nuovo ruolo di grande prestigio: direttore commerciale della Fondazione Milano-Cortina 2026, comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali che si terranno in Italia. Un percorso che mette in evidenza l’ampia esperienza di Marano nel mondo televisivo e gestionale.

