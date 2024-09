FOGGIA – Nell’Italia divisa in due dal meteo, sarà ancora caldo africano al Sud con temperature record che arriveranno fino a 35°C.

Poi, però, ecco che arriverà il crollo termico, quindi l’autunno e il fresco per tutte le regioni della penisola. Un cambio atteso per la giornata di domenica, con pioggia intensa a traghettarci verso il mese di ottobre. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 28 settembre, e per i giorni a venire.

Giù le temperature, cosa dice l’esperto

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che le temperature scenderanno nelle prossime ore ad iniziare dal Nord Italia: i valori termici sono attesi in graduale calo anche al Centro, mentre al Sud continuerà il dominio del caldo africano.

Nelle prossime ore, sulle regioni meridionali sono previste, infatti, massime fino a 35°C a Siracusa, 34 a Catania, 32 a Bari, Crotone e Lecce, 31 ad Agrigento, Andria, Barletta, Messina, Ragusa, Reggio Calabria e Trani; i 30°C saranno raggiunti a Matera e Taranto.

Mentre al Sud farà caldissimo per il periodo (28 settembre), al Centro-Nord arriveranno dei rovesci a carattere irregolare: al mattino sono previsti degli acquazzoni su Nord-Est, Lazio, Abruzzo e Molise, poi dal pomeriggio gli ombrelli si apriranno o resteranno aperti su Basso Veneto, Romagna, Marche e medio-basso versante adriatico; non mancheranno dei piovaschi alternati al pieno sole sul Basso Tirreno, in un ambiente termico ‘nordafricano’.

In ogni caso si tratterà di scrosci alternati ad ampie schiarite, in un contesto tipico delle mezze stagioni (esistono ancora!).

Da domenica, però, cambierà tutto: il termometro scenderà ovunque, anche al Sud.

A Bari, per esempio, la massima crollerà dai 32°C delle prossime ore ai 22°C della domenica, Siracusa e Catania passeranno rispettivamente da 35 e 34 a 29 e 28: il calo termico sarà quasi ovunque sensibile e compreso tra 6 e 10°C in meno!

Solo al Nord le temperature resteranno stazionarie in quanto già diminuite negli ultimi giorni.

L’ultima domenica di Settembre vedrà poi ancora qualche residuo rovescio, al mattino, su Marche, Abruzzo e Molise; stante il calo repentino delle temperature, non sono esclusi svolazzanti fiocchi di neve sulle cime più alte dell’Appennino Centrale.

Altrove ci sarà tanto sole ma, complice il calo delle temperature e il rinforzo di una moderata ventilazione da nord, vivremo una domenica piuttosto fresca su tutto il Paese.

La prossima settimana, infine, saremo traghettati dal calendario nel mese di Ottobre, che quest’anno inizierà un po’ come è finito Settembre: le temperature resteranno sotto la media, le piogge torneranno ad essere intense da mercoledì, con un ‘contesto autunnale atlantico’; in altre parole pioverà a carattere sparso, ci saranno momenti di sole, ma le massime difficilmente torneranno a salire verso valori estivi.

Arriverà il ‘vero Autunno’ per tutti, quest’anno un po’ in anticipo.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 28. Al Nord: peggiora dal Triveneto verso l’Emilia Romagna. Al Centro: temporali a macchia di leopardo, sparsi. Al Sud: sole e molto caldo fino a 35°C, qualche piovasco sul Basso Tirreno.

Domenica 29. Al Nord: soleggiato, ma più fresco. Al Centro: locali rovesci sulla fascia adriatica. Al Sud: calo termico e qualche nuvola.

Lunedì 30. Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato ma più fresco.

Tendenza: inizio di Ottobre con perturbazioni atlantiche e frequenti piogge, specie al Centro-Nord.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos.