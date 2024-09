CERIGNOLA (FOGGIA) – Con il termine Disturbi dello Spettro Autistico (dall’inglese Autism Spectrum Disorder, ASD) si intende un insieme di disturbi dello sviluppo caratterizzati da difficoltà nell’interagire e comunicare con gli altri e dalla presenza di comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi.

Questi sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo molto diverso da persona a persona e, di conseguenza, i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono estremamente variabili e cambiano nel tempo. Di qui il termine “spettro”, che indica la grande variabilità dei sintomi e della loro intensità, che possono manifestarsi in modo diverso da persona a persona.

I trattamenti ad oggi disponibili sono orientati al miglioramento delle aree di funzionamento più compromesse.

La rete della ASL Foggia

Incardinata all’interno del Dipartimento di Salute Mentale, la rete per la diagnosi dei disturbi dello spettro autistico prevede un approccio multidisciplinare basato sulla collaborazione di neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, logopedisti e psicomotricisti.

La rete è costituita da:

A) Centro Territoriale per l’Autismo CAT

Il Centro è attivo presso la sede dell’Ospedale “Lastaria” di Lucera (al primo piano). Al suo interno operano équipe multidisciplinari per la gestione di minori e adulti che presentano diagnosi di disturbo dello Spettro Autistico.

All’interno della sede territoriale di Lucera si svolgono attività di valutazione e screening ai fini dell’individuazione e dell’intervento precoce.

Vengono, inoltre, eseguite prestazioni di logopedia e psicomotricità.

Contatti:

Tel: 0881.543254 (minori)

Tel: 0881.543342 (adulti)

Mail: snpialucera@aslfg.it

B) Modulo terapeutico intensivo riabilitativo di Cerignola per minori

Il Modulo terapeutico intensivo riabilitativo (in via di accreditamento regionale) è ubicato all’interno dell’area perimetrale del Presidio Ospedaliero di Cerignola, in locali dedicati.

Si avvale di equipe multi-professionali e multidisciplinari per la presa in carico di bambini (di anni 0-5) con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Contatti

Tel: 0885.419565

Mail: snpiacerignola@aslfg.it

C) Ambulatori SNPIA di Cerignola, San Severo, Foggia, Lucera

Gli ambulatori SNPIA collaborano con famiglie, istituzioni ed associazioni per interventi e realizzazioni di progetti per bambini anche con disturbi dello spettro autistico, allo scopo di creare una rete di supporto e assistenza territoriale utile ed efficace.

Sedi di San Severo:

via Teresa Masselli presso Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia”

Tel: 0882.200546

Mail: snpiasansevero@aslfg.it

Sedi di Foggia:

via Montegrappa n. 25 Foggia

Tel: 0881.884771

Mail: snpiafoggia@aslfg.it

Sedi di Lucera:

via Lastaria, presso Ospedale “Lastaria”

Tel: 0881.543254

Mail: snpialucera@aslfg.it

Sedi di Cerignola:

via Trinitapoli, presso Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella”

Tel: 0885.419565

Mail: snpiacerignola@aslfg.it

D) Moduli riabilitativi accreditati per interventi finalizzati a San Giovanni Rotondo e San Severo per minori

All’interno del territorio sono stati istituiti altri moduli riabilitativi accreditati per interventi finalizzati a bambini che rientrano in fasce di età 0-5 (prescolare), 6-11 (scolare), 12-18 (puberale), siti a San Giovanni Rotondo e San Severo.

Modalità di accesso agli ambulatori SNPIA/CAT

Prima visita: modalità prenotazione tramite CUP attraverso impegnativa unica del medico curante, del pediatra o di altri specialisti di riferimento.

Le visite vengono eseguite in varie giornate per poter effettuare iter diagnostico completo. Alla fine del percorso valutativo viene rilasciata alla famiglia relazione clinica e programma terapeutico finalizzati alla presa in carico multidisciplinare del paziente con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.