A cura di Fabio La Forgia

E’ in corso la 17ma edizione del Festival Internazionale di Chitarra Città di Manfredonia, organizzata dal “Duo Caputo Pompilio” e patrocinata dal Comune di Manfredonia. La kermesse, uno degli eventi culturali maggiormente apprezzati in città, è ormai un appuntamento fisso nel cartellone culturale sipontino.

“Quest’anno ci troviamo in una splendida location. Il Festival Internazionale di Chitarra è una manifestazione prestigiosa, per questo abbiamo fortemente voluto inserirla all’interno del Manfredonia Festival, nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare uno dei luoghi più belli della città” ha dichiarato l’Assessore con delega al Turismo e ai Grandi Eventi Francesco Schiavone, che ha poi concluso “Manfredonia ha una forte vocazione culturale, per questo è possibile alzare il livello dell’offerta, grazie soprattutto ai fruitori, al pubblico, che partecipa numeroso”.

È poi intervenuto il direttore artistico del Festival, il Maestro Luciano Pompilio, che ha cominciato anni fa insieme al compianto collega, il Maestro Giuseppe Caputo, ad organizzare questa manifestazione: “La continuità del Festival è possibile soprattutto grazie al papà di Giuseppe Caputo. Per vent’anni ho suonato in giro per il mondo con Giuseppe, per questo ho fortemente voluto istituire il Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Giuseppe Caputo”. Un forte ringraziamento va fatto al Comune di Manfredonia, nella persona dell’Ass. Schiavone”.

La prima serata del Festival ha visto esibirsi l’orchestra di chitarre “De Falla”, diretta dal maestro Pasquale Scarola, in un viaggio musicale “Da Rossini ai Beatles”, passando per i grandi nomi della chitarra classica spagnola e venezuelana e lasciando spazio anche ad un omaggio a due grandi compositori del cinema italiano: Nino Rota ed Ennio Morricone.

Oggi il programma prevede due set: Francesco Tizianel, che si esibirà nel suo “One man band” e il “Di Fulvio Latin Jazz Trio”. L’ingresso è alle ore 20, lo spettacolo inizia alle 20:30.

Per tutte le informazioni, è possibile visitare il sito https://www.duocaputopompilio.com/index.php/it/