L’aeroporto Gino Lisa di Foggia si prepara a giocare un ruolo sempre più importante nella rete di trasporti del Sud Italia, grazie alla pubblicazione dell’orario invernale 2024/2025. Gestito dalla compagnia aerea Lumiwings, l’aeroporto offrirà collegamenti regolari con alcuni dei principali hub aeroportuali italiani, favorendo la mobilità tra Puglia, Lombardia e Piemonte. Questa nuova programmazione segna un punto di svolta per l’infrastruttura pugliese, che mira a rafforzare la propria presenza nel panorama dei trasporti nazionali.

I collegamenti.

Dal 28 ottobre 2024 al 28 marzo 2025, il Gino Lisa sarà collegato regolarmente con Milano Linate (LIN), Bergamo (BGY) e Torino Caselle (TRN), coprendo gran parte della settimana. I voli, come indicato dall’immagine condivisa, seguiranno un programma articolato che prevede partenze multiple per Milano Linate nei giorni feriali, con due voli giornalieri attivi dal lunedì al venerdì, e una connessione aggiuntiva il sabato.

Nel dettaglio, il primo volo verso Milano Linate partirà ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 9:45, con arrivo previsto per le 11:10. Il volo di ritorno partirà da Milano Linate alle 11:55, con arrivo a Foggia alle 13:20. Il sabato, invece, i passeggeri potranno usufruire di un volo alle 10:05 da Foggia e uno di ritorno alle 12:20 da Milano, rendendo questi collegamenti particolarmente comodi per chi viaggia per lavoro o per chi desidera trascorrere il weekend nella capitale lombarda.

Un collegamento settimanale domenicale è inoltre previsto, con partenza da Foggia alle 16:05 e rientro da Milano Linate alle 18:20, facilitando il ritorno in Puglia per chi ha trascorso il fine settimana nel nord Italia.

Torino e Bergamo: Nuove Opportunità per il Territorio

Oltre ai voli per Milano, dal 28 ottobre 2024 l’aeroporto Gino Lisa offrirà anche un collegamento bisettimanale con Torino Caselle, ogni lunedì e venerdì. Questi voli, che partiranno da Foggia alle 14:00 con arrivo a Torino alle 15:35, rappresentano una nuova e significativa opportunità di connessione tra la Puglia e il Piemonte, facilitando sia il turismo che gli scambi economici e culturali tra queste due regioni.

In aggiunta, dal 29 ottobre 2024 sarà possibile volare tre volte alla settimana verso l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, uno degli scali più trafficati d’Italia e punto di riferimento per voli nazionali e internazionali low-cost. I voli verso Bergamo partiranno il martedì, giovedì e venerdì sera alle 18:35, con arrivo previsto alle 20:00, mentre i voli di ritorno partiranno da Bergamo alle 20:45, con arrivo a Foggia alle 22:10.

Un “Rinascimento” per l’Aeroporto Gino Lisa

Dopo anni di incertezze, l’aeroporto Gino Lisa sembra avviato verso un vero e proprio rinascimento. Le nuove rotte operate da Lumiwings segnano una fase di rilancio per questa infrastruttura, storicamente sottoutilizzata ma dotata di grande potenziale per lo sviluppo del territorio. La nuova programmazione invernale dimostra la volontà di offrire una gamma di opzioni più ampia e frequente per i passeggeri pugliesi, consentendo loro di connettersi rapidamente e comodamente con il resto d’Italia.

L’importanza di queste nuove rotte va ben oltre la pura comodità di viaggio. Esse infatti rappresentano un segnale positivo per l’economia locale, favorendo l’attrattività turistica e imprenditoriale della Capitanata. Con la riapertura di questi collegamenti, Foggia e la sua provincia potrebbero beneficiare di un maggiore afflusso di visitatori, migliorando la visibilità della regione a livello nazionale e internazionale.

Prospettive Future

Se la stagione invernale 2024/2025 confermerà il successo di queste rotte, potrebbe aprirsi la strada a nuove espansioni per l’aeroporto Gino Lisa. L’auspicio è che, con il tempo, l’infrastruttura possa accogliere anche voli internazionali, favorendo ulteriormente la connettività della Puglia con l’Europa e oltre.