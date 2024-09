La già pluripremiata azienda apistica foggiana conquista due premi nazionali per due lotti di miele di coriandolo prodotto sulle colline di Alberona e di Biccari. All'azienda apistica Assunta Iannelli di Foggia la giuria del Concorso Tre Gocce d'Oro Grandi Mieli d'Italia ha conferito il premio Due Gocce d'Oro per il miele di coriandolo. La premiazione si è tenuta lo scorso 15 settembre a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna.