MANFREDONIA (FOGGIA) – Si stanno svolgendo alla Chiesa Sacra Famiglia di Manfredonia i funerali di Luciano Castriotta.

L’uomo è morto dopo settimane di agonia. Era uno dei due uomini rimasti feriti nel crollo di un grosso ramo di albero presente nella villa comunale di Manfredonia.

L’autorizzazione a svolgere i funerali è avvenuta dopo il completamento dell’autopsia.

La chiesa è piena in ogni settore.

La vittima aveva 82 anni.

L’incidente, lo ricordiamo, avvenne nel pomeriggio del 30 agosto e ha causato il ferimento di due anziani, rispettivamente classe 1942 e 1943, che erano seduti su una panchina.

Il grosso ramo si è staccato all’improvviso, precipitando da un’altezza di circa 10 metri fino a colpire i due.

I feriti furono subito soccorsi dal 118, giunto sul posto con una ambulanza e l’elisoccorso.

Entrambi furono trasportati in ospedale in codice rosso, in forte stato di choc e con politraumi e fratture.

Castriotta era ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenze di San Giovanni Rotondo e si è spento lo scorso 17 settembre.

Profondo cordoglio per la scomparsa del concittadino è stato espresso dall’Amministrazione, che aveva già fatto sapere che in concomitanza con i funerali sarebbe stato proclamato il lutto cittadino:

“In questo momento di dolore, il sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione si stringono con commozione e vicinanza attorno alla famiglia, condividendo il loro immenso lutto.

Si tratta di una tragedia che scuote profondamente l’intera comunità e in questo momento di raccoglimento e dolore, ogni ulteriore parola può sembrare superflua.

È ora il tempo del silenzio”

Sono in corso ancora le indagini per stabilire le responsabilità dell’incidente.