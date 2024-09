Manfredonia: pellegrinaggio notturno a piedi verso la Basilica di San Michele

I fedeli di San Michele Arcangelo di Manfredonia si preparano a vivere un pellegrinaggio suggestivo e ricco di spiritualità. Questo bellissimo appuntamento, avrà luogo la notte del 28 settembre e vedrà la partenza del gruppo alle 23:50 dalla chiesa di San Michele a Manfredonia.

Il percorso, lungo circa 22 chilometri, si snoderà su strada asfaltata con l’aggiunta di alcune scorciatoie, conducendo i pellegrini fino alla storica Basilica di San Michele a Monte Sant’Angelo. Durante il cammino, i partecipanti affronteranno un dislivello di circa 800 metri, che separa il mare dalla vetta del monte, in un simbolico viaggio di ascesa e riflessione.

Il pellegrinaggio non sarà solo un percorso fisico, ma anche spirituale, rievocando il primo storico cammino verso la grotta angelica, avvenuto oltre 15 secoli fa. L’arrivo è previsto per l’alba, in tempo per partecipare alla prima messa del giorno alle 7:00 presso la Basilica.