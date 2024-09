Manfredonia. Viale Dei Pini al buio: cresce il rischio di furti e incidenti, residenti in allarme

Viale Dei Pini al buio: cresce il rischio di furti e incidenti, residenti in allarme

Manfredonia – I residenti di Viale Dei Pini vivono ormai da tempo in una situazione di grande disagio a causa della persistente mancanza di illuminazione pubblica. Nonostante i numerosi solleciti e segnalazioni inviate all’Ufficio Manutenzione del Comune, al Sindaco e alla società incaricata della gestione dell’illuminazione pubblica, la situazione non sembra trovare una soluzione.

L’assenza di luce nelle ore notturne non solo crea difficoltà quotidiane per chi abita nella zona, ma ha anche contribuito a un aumento significativo del rischio di furti e danneggiamenti, sia nelle abitazioni che per i veicoli parcheggiati lungo il viale. Proprio negli ultimi tempi, infatti, diversi residenti sono stati vittime di episodi di criminalità. “Vivere al buio – racconta un cittadino della zona – ha reso il quartiere più vulnerabile. Purtroppo, ho subito un furto, e non sono l’unico. La mancanza di illuminazione facilita i malintenzionati, e questo ci lascia senza sicurezza.”

Il Viale, che collega una zona densamente popolata e di passaggio, necessita urgentemente di interventi di ripristino degli impianti elettrici pubblici, sia per motivi di sicurezza stradale che per la tranquillità dei residenti. Attualmente, molte delle lampade dei pali della luce sono fulminate o completamente spente, rendendo difficile percorrere la strada nelle ore serali e notturne. A questo si aggiunge l’aumento del rischio di incidenti stradali, soprattutto per i pedoni e i ciclisti, i quali, trovandosi a circolare in condizioni di scarsa visibilità, corrono un pericolo ancora maggiore.

L’intervento richiesto è semplice e, al tempo stesso, essenziale: la sostituzione delle lampade fulminate e la riparazione dei pali dell’illuminazione che, in molti casi, risultano guasti da troppo tempo. “Abbiamo più volte contattato gli enti competenti – spiega un altro residente – ma finora senza risultati. L’illuminazione è un servizio primario e necessario per una città che vuole dirsi sicura e vivibile.”

Oltre al rischio per la sicurezza, la mancanza di illuminazione ha un impatto negativo sulla qualità della vita. I residenti si trovano costretti a limitare le proprie attività all’aperto nelle ore serali, e anche chi rientra a casa dopo il lavoro o desidera fare una passeggiata si sente intimorito dall’oscurità che avvolge il viale. “Non è accettabile – continua un residente – che nel 2024 ci siano zone della città lasciate completamente al buio. È un segno di incuria e disattenzione da parte delle istituzioni verso i cittadini.”

La situazione di Viale Dei Pini non è isolata, ma rientra in un problema più ampio che interessa altre zone della città, dove il sistema di illuminazione pubblica presenta evidenti criticità. Tuttavia, in questo caso, le ripetute richieste di intervento sono state accolte finora con silenzio o con interventi insufficienti a risolvere il problema alla radice.

In un periodo in cui la sicurezza cittadina è una priorità sempre più sentita, la presenza di un’illuminazione adeguata e funzionante dovrebbe essere un requisito fondamentale. Le istituzioni locali hanno il dovere di garantire ai cittadini non solo servizi di base come l’illuminazione pubblica, ma anche di intervenire tempestivamente di fronte a segnalazioni che riguardano la sicurezza e la vivibilità urbana.

Si auspica, dunque, che l’Amministrazione Comunale e la società responsabile della manutenzione intervengano al più presto per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione in Viale Dei Pini. Ogni giorno di ritardo non fa altro che aumentare i rischi per i cittadini e peggiorare la qualità della vita nel quartiere. “Siamo stanchi di essere ignorati – conclude un residente –. Vogliamo che le nostre richieste siano ascoltate e che venga finalmente restituita la sicurezza alle nostre strade.”

La speranza dei residenti è che il Comune possa dare una risposta concreta, ponendo fine a questa situazione che ormai da troppo tempo è motivo di disagi, preoccupazioni e pericoli quotidiani