MATTINATA (FOGGIA) – “Cari concittadini, il Vice Sindaco Luigi Falcone e la consigliera comunale Maria Grazia Destino hanno detto basta.

Ha detto basta anche la coordinatrice della lista Michela Bisceglia, che lo ha sostenuto nella elezione a sindaco del 2020.

Prendiamo atto del fallimento di questa Amministrazione che ha illuso i cittadini di Mattinata nel portare avanti un progetto fondato sulla “comunità”, “legalità”, “trasparenza”,”confronto”.

E’ sotto gli occhi di tutti la disastrosa pianificazione della ZTL che ha arrecato, con le illegittime trappole dei varchi sul Corso Matino, danni alle tasche dei cittadini onesti e dei commercianti.

Il Sindaco in questi anni ha dimostrato di essere il padre padrone di Palazzo Barretta, lasciando poco spazio al confronto e al dialogo sia con i suoi collaboratori, sia con i suoi concittadini, avvalendosi di sola arroganza, insensibilità e superbia.

Alla luce delle dimissioni dei Consiglieri Comunali e di fronte al silenzio sugli ultimi eventi apparsi sui quotidiani locali, chiediamo, nel rispetto della legalità tanto paventata,

“Sindaco non è il caso di fare un passo indietro?”

La Comunità di Mattinata non vuole e non merita più di essere presa in giro”.

Lo scrive il Coordinamento Fratelli d’Italia di Mattinata.