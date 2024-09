San Severo Beer&Food Festival: Tre giorni di divertimento

Dal 27 al 29 settembre, le strade e le piazze di San Severo si trasformeranno in un centro pulsante di eventi e attività grazie alla sesta edizione del San Severo Beer&Food Festival. L’iniziativa, promossa dall’omonima associazione in collaborazione con il Comune e la Confcommercio, proporrà un fitto calendario di appuntamenti all’insegna del buon cibo, della birra artigianale, della musica, dello sport e del divertimento.

La manifestazione partirà venerdì 27 settembre alle 18.30 con l’animazione musicale itinerante della “Bassa Musica L’Armonia Molfettese” e la partecipazione di colorate mascotte. Alle 19, in piazza Aldo Moro, sarà inaugurata l’area dedicata alle società sportive locali e agli stand dolciari. Contemporaneamente, in corso Garibaldi, le autorità civili e religiose daranno ufficialmente il via alla sesta edizione del festival con l’accensione della ruota panoramica. Durante la serata, in via Tiberio Solis, sarà possibile partecipare alla lotteria “Brinda e Vinci di Gusto!”, mentre in piazza Allegato alle 20 ci sarà uno show cooking curato da “Barbarossa l’Originale”. La giornata si concluderà con lo spettacolo musicale “La Mmuina” alle 21.30.

Sabato 28 settembre, alle 16.30, si terrà una visita guidata alle chiese del centro storico, organizzata dalla Pro Loco. Alle 18, in piazza Aldo Moro, riapriranno gli stand delle società sportive e dolciarie, mentre per le vie del centro si esibiranno artisti di strada e mascotte. Alle 19.30, nella Galleria Nino Casiglio di Palazzo Celestini, Alessandro Parascandolo presenterà lo spettacolo “Una noche de tango”. La serata proseguirà in piazza Allegato con il dj set di Radio Picchio e un nuovo show cooking curato da “F&B Lab Onlus”, con la partecipazione dello chef Giuseppe Iacubino. Alle 21.30, lo spettacolo musicale “Party Salento” in collaborazione con Radio Studio Italia animerà la piazza.

Domenica 29 settembre sarà dedicata alle mascotte itineranti, alle degustazioni e alla musica, con un’intera giornata di intrattenimento tra corso Garibaldi e via Tiberio Solis. Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà possibile partecipare alla visita guidata “Tracce di epoca antica e medievale in San Severo”, organizzata dalla Pro Loco. La manifestazione si chiuderà in grande stile alle 20 in piazza Allegato, con un ultimo show cooking a cura del ristorante “Odissea” di Torremaggiore, l’estrazione della lotteria e lo spettacolo musicale “The Family Affair”.

Lo riporta foggiatoday.it